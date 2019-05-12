СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-12T13:56:53+03:00

На кладбище в Салехарде траурные венки поплыли с талыми водами. Фото из группы "В Салехарде" в соцсети ВКонтакте

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Накануне вечером в группу «В Салехарде» появился пост с фотографиями с городского кладбища. Увиденное перессорило салехардцев.

«В таком состоянии могилы наших близких людей. Здесь лежит труженик тыла» - пишет автор поста. На фото видно, как траурные венки лежат в огромных лужах на кладбище и буквально плавают в них. Женщину поддержали местные жители.

- Да это просто ужас, была на родительском дне, страшно идти, все могилы как одна единая.

- Порядка нет нигде, даже мусорные контейнеры оттуда убрали – отвечают горожане.

Это мнение разделяют не все. Часть салехардцев отмечают, что участь уплывших венков постигла тех, кто редко бывает на кладбище и следит за могилами. На фото захоронения свежие – все сделаны зимой. В это время нужно было откидывать снег с могил, тогда и воды было бы меньше.

- Грунт просел. Для того, чтоб такого не было, родственники должны приходить и откидывать снег с могил. Но им некогда, они по соцсетям сидят. А в родительский день бродят между могил, своих ищут, отвечает горожанка.

В спор вмешались представители администрации города Салехард. Они отметили, что участок с могилами на фото расположен ниже уровня основного кладбища, подтапливает данный участок талый снег с могил верхнего уровня. Летом будет рассмотрен вопрос отвода талых вод, установке водоотводяших лотков для предотвращения подобных ситуаций. В текущем году после окончания таяния снега будут организованы мероприятия по восстановлению надгробий и ограждений на могилах попавших в зону подтопления.

Кроме того, контейнеры для мусора в количестве трёх штук расположены на контейнерной площадке у центрального въезда на кладбище. Контейнера со второго въезда убраны по представлению прокуратуры, так как были установлены без специально оборудованной площадки. Устройство контейнерной площадки с последующей установкой контейнеров запланирована этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU