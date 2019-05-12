2019-05-12T13:56:53+03:00
Общество

На кладбище в Салехарде траурные венки поплыли с талыми водами

Горожане переругались в соцсетях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На кладбище в Салехарде траурные венки поплыли с талыми водами. Фото из группы "В Салехарде" в соцсети ВКонтактеНа кладбище в Салехарде траурные венки поплыли с талыми водами. Фото из группы "В Салехарде" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Накануне вечером в группу «В Салехарде» появился пост с фотографиями с городского кладбища. Увиденное перессорило салехардцев.

«В таком состоянии могилы наших близких людей. Здесь лежит труженик тыла» - пишет автор поста. На фото видно, как траурные венки лежат в огромных лужах на кладбище и буквально плавают в них. Женщину поддержали местные жители.

- Да это просто ужас, была на родительском дне, страшно идти, все могилы как одна единая.

- Порядка нет нигде, даже мусорные контейнеры оттуда убрали – отвечают горожане.

Это мнение разделяют не все. Часть салехардцев отмечают, что участь уплывших венков постигла тех, кто редко бывает на кладбище и следит за могилами. На фото захоронения свежие – все сделаны зимой. В это время нужно было откидывать снег с могил, тогда и воды было бы меньше.

- Грунт просел. Для того, чтоб такого не было, родственники должны приходить и откидывать снег с могил. Но им некогда, они по соцсетям сидят. А в родительский день бродят между могил, своих ищут, отвечает горожанка.

В спор вмешались представители администрации города Салехард. Они отметили, что участок с могилами на фото расположен ниже уровня основного кладбища, подтапливает данный участок талый снег с могил верхнего уровня. Летом будет рассмотрен вопрос отвода талых вод, установке водоотводяших лотков для предотвращения подобных ситуаций. В текущем году после окончания таяния снега будут организованы мероприятия по восстановлению надгробий и ограждений на могилах попавших в зону подтопления.

Кроме того, контейнеры для мусора в количестве трёх штук расположены на контейнерной площадке у центрального въезда на кладбище. Контейнера со второго въезда убраны по представлению прокуратуры, так как были установлены без специально оборудованной площадки. Устройство контейнерной площадки с последующей установкой контейнеров запланирована этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист из Ноябрьска оглянулся и оказался в больнице
На мошенника-гастролёра в Ноябрьске завели уголовное дело
В Салехарде водитель «Дэу» протаранил дорожное ограждение
Погода на Ямале 12 мая: пасмурно и холодно
Первые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале
В Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицы
Пьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседей
В Муравленко нелегала выдворили за пределы страны
На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге
После потасовки в ресторане Тарко-Сале мужчина оказался в реанимации
Погода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки
Полицейские Ямала зажгли «Свечу Памяти»
На Ямале вышли из спячки бурые медведи
Погода на Ямале 10 мая: солнечно и небольшой дождь
В Салехарде талые воды затопили район "Удача"
Три с половиной года колонии получил новоуренгоец за один грамм «синтетики»
На фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель округа
Ямальцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
Погода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков
В Лабытнанги танк стал новым экспонатом площади Победы
Агропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае
На Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии
Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение