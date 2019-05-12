2019-05-12T08:34:26+03:00
Происшествия

В Салехарде водитель «Дэу» протаранил дорожное ограждение

Устранять последствия аварии выехали спасатели
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде водитель «Дэу» протаранил дорожное ограждение. Фото с сайта МЧС России ЯНАОВ Салехарде водитель «Дэу» протаранил дорожное ограждение. Фото с сайта МЧС России ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 12 мая в городе Салехард. О состоянии водителя не сообщается.

По информации МЧС России ЯНАО, в 05:20 12 мая в городе Салехард на улице Республики водитель автомобиля «Daewoo Nexiа», не справился с управлением и врезался дорожное ограждение. К месту происшествия были направлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники МЧС. Пострадал ли водитель пока не известно. Причины ДТП выясняет полиция.

Днём позже спасатели также выезжали на устранение последствий ДТП в городе Лабытнанги. В 18:32 11 мая на улице Школьная произошло столкновение автомобилей: «Mitsubishi Canter» и «KIA RIO». К месту происшествия были направлены семь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. О пострадавших также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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