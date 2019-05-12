СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-12T06:32:59+03:00

Погода на Ямале 12 мая: пасмурно и холодно Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье 12 мая на большей части территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается пасмурная погода и падение температуры на несколько градусов, а также сильный ветер.

В Ноябрьске и Муравленко пасмурно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +2 +4 градусов. Ветер северный 6-13 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, утром небольшой снег. Температура воздуха днём +1, +2 градусов. Ветер северный 7-13 метров в секунду.

В Новом Уренгое переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём -1 +1 градус. Ветер северный 10-15 метров в секунду.

В Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём +1, +2 градусов. Ветер северный 7-13 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём -1 -3 градусов. Ожидается северный ветер 10-15 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём около +3 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём около +4 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, утром небольшой снег. Температура воздуха днём 0 +2 градуса. Ветер северный 8-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU