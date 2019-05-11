2019-05-11T17:17:31+03:00
Общество

Первые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале

Закрыты все зимники и ледовая переправа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Первые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПервые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Ледоход на Оби приближается к границе Ямало-Ненецкого автономного округа. В Югре он уже находится его хвост.

По данным на утро 10 мая, подвижки на реке фиксировали в посёлке Ванзеват Белоярского района ХМАО, это было примерно в 150 километрах от Ямала. Двигался лед и выше по течению – в Октябрьском, и Полновате. Голова ледохода, по данным гидрологов, находится в Белогорье. На ямальских гидропостах от Казым-Мыса до Салехарда наблюдают образование закраин.

В считанные часы ледоход придёт на Ямал. В Салехарде его ожидают не ранее 22 мая. В Надыме ледоход ожидается на день раньше - 21 мая. Ледоход на Пяку-Пуре в Тарко-Сале и на Пуре в районе Уренгоя – 25 мая. В Тазовском это произойдёт ожидают 8 июня.

Напоминаем, что на Ямале закрылись все зимники и ледовая переправа через реку Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицы
Пьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседей
В Муравленко нелегала выдворили за пределы страны
На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге
После потасовки в ресторане Тарко-Сале мужчина оказался в реанимации
Погода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки
Полицейские Ямала зажгли «Свечу Памяти»
На Ямале вышли из спячки бурые медведи
Погода на Ямале 10 мая: солнечно и небольшой дождь
В Салехарде талые воды затопили район "Удача"
Три с половиной года колонии получил новоуренгоец за один грамм «синтетики»
На фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель округа
Ямальцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
Погода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков
В Лабытнанги танк стал новым экспонатом площади Победы
Агропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае
На Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии
Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение