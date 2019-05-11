СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-11T17:17:31+03:00

Первые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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Ледоход на Оби приближается к границе Ямало-Ненецкого автономного округа. В Югре он уже находится его хвост.

По данным на утро 10 мая, подвижки на реке фиксировали в посёлке Ванзеват Белоярского района ХМАО, это было примерно в 150 километрах от Ямала. Двигался лед и выше по течению – в Октябрьском, и Полновате. Голова ледохода, по данным гидрологов, находится в Белогорье. На ямальских гидропостах от Казым-Мыса до Салехарда наблюдают образование закраин.

В считанные часы ледоход придёт на Ямал. В Салехарде его ожидают не ранее 22 мая. В Надыме ледоход ожидается на день раньше - 21 мая. Ледоход на Пяку-Пуре в Тарко-Сале и на Пуре в районе Уренгоя – 25 мая. В Тазовском это произойдёт ожидают 8 июня.

Напоминаем, что на Ямале закрылись все зимники и ледовая переправа через реку Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU