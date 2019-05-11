2019-05-11T16:44:11+03:00
Общество

В Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицы

В пробеге принимают участие все желающие
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицыВ Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицыФото: Татьяна Коркина
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Легкоатлетическая эстафета среди команд работников производственных коллективов, учреждений и организаций Ноябрьска среди юношей и девушек состоится 12 мая. Она пойдёт в зачет XXX Спартакиады для юношей и девушек и в зачет IV Спартакиады молодежи города Ноябрьска.

По информации администрации города Ноябрьск, забег посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Торжественное открытие в 10.45 часов. Начало соревнований в 11.00 часов. Место сбора участников – здание НГДУ «Холмогорнефть».

Соревнования лично-командные. В эстафете принимают участие сборные команды общеобразовательных школ, учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений города, молодёжные сборные предприятий и учреждений города, сборные производственных коллективов, учреждений и организаций города Ноябрьска.

В пробеге принимают участие все желающие, имеющие допуск врача к участию в соревнованиях. Именные заявки установленной формы, заверенные врачом, на участие в соревнованиях, подаются в день соревнования с 09.00 - 10.00 часов. Обязательно при себе иметь копии паспорта или свидетельства о рождении.

Обращаем внимание горожан, на то, что на время проведения соревнований в целях безопасности будет временно перекрыто движение автотранспорта и об изменены маршруты движения общественного транспорта с 10.00 до 13.00 часов по: ул. 40 лет Победы (от перекрестка ул. Ленина до ул. Изыскателей); ул. Изыскателей (от перекрестка ул. 40 лет Победы до пр. Мира); пр. Мира (от перекрестка с ул. Изыскателей до ул. Ленина); ул. Ленина (от перекрестка пр. Мира до ул. 40 лет Победы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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