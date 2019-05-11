2019-05-11T15:48:30+03:00
Общество

Пьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседей

Буяна окрестили суперменом
Алена Кульмухаметова
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Пьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседейПьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседейФото: Татьяна Коркина
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Вырвал в одном из подъездов новостройки радиатор отопления и начал им крушить двери жильцов дома. Утихомирить дебошира никто не решился.

Как сообщает «Ноябрьск 24», инцидент произошел в ночь на 11 мая в доме 123 по улице Магистральной. Среди ночи он услышал громкие звуки, вышел в подъезд, и увидел незнакомого мужчину с куском батареи в руках.

- Мужчина был сильно пьян и бил батареей по дверям квартир на девятом этаже. Остались сильные вмятины, на некоторых дверях – почти сквозные дыры, - сообщил очевидец.

Жильцы новостройки вызвали полицию, которая скрутила дебошира. Известно, что мужчина испортил двери шести квартир.

Местные жители приписали способности супермена буяну. Как мужчина вырвал батарею от стены – остаётся загадкой.

«Бухалк разбушевался», «а где были мужики - соседи, неужели не могли выйти всем подъездом и скрутить "бэтмена"», «вот терминатор. Батареей тяжелой в дверь. И не в одну. Силища. А до этого вырвать ее с корнем. Даа...Его бы энергию, да в мирное русло...», К его счастью, что не встретилась баба Люся со шваброй» - пишут ноябряне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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