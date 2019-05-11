2019-05-11T13:44:59+03:00
Происшествия

В Муравленко нелегала выдворили за пределы страны

Мужчина не имел права находиться в России
Алена Кульмухаметова
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В Муравленко нелегала выдворили за пределы страныВ Муравленко нелегала выдворили за пределы страныФото: Татьяна Коркина
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Нарушитель государственной границы был выявлен во время патрулирования нарядом дорожно-патрульной службы в городе Муравленко.

Так, 4 мая ночью на территории автомобильной стоянки в районе улицы Ямальская иностранец из солнечной Азии чистил и плавил цветной металл. После проверки документов выяснилось, что у мужчины истек срок пребывания на территории России.

За отклонение от выезда за пределы территории Российской Федерации иностранец привлечен к административной ответственности по по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации». Муравленковским городским судом мужчина выдворен за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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