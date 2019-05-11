2019-05-11T13:08:13+03:00
Общество

На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге

Тундровики в гневе и требуют наказать виновных
Алена Кульмухаметова
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На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге. Скрин с видеоНа Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге. Скрин с видео
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Кровь, разорванные части туш около десятка оленей с переломанными ногами обнаружили тундровики на одной из дорог в Пуровском районе. Один олень из стада на момент обнаружения еще был жив, но позже погиб в мучениях.

Оленеводы пошли на поиски потерявшихся животных и когда обнаружили их туши на дороге - разразились гневом.

«Видите сколько крови?! Их же размазали!» - возмущённо рассказывает очевидец в одном из ямальских пабликов в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошёл в апреле 2019 года на зимнике, который проходит по Находкинской тундре в районе Монго-Юрибея до Пойлово, а оттуда зимник ведет на Няхартинсий нефтегазовый участок.

Как признались сами тундровики на дороге отсутствуют элементарные знаки: скоростной режим, наличие оленей и т.д.

По зимнику регулярно проходят большегрузы предприятий топливно-энергетического комплекса. По словам местных жителей водители этих машин беспощадно и жестоко сбивают оленей.

Ямальцы требуют наказать виновных, а также устанавливать знаки ограничения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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