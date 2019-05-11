СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-11T08:48:54+03:00

После потасовки в ресторане Тарко-Сале мужчина оказался в реанимации Фото: Татьяна Коркина

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В дежурную часть полиции Пуровского района поступило телефонное сообщение от медсестры службы скорой помощи о том, что из ресторана Тарко-Сале в реанимацию с травмами шеи, гортани, грудной клетки доставлен 41-летний мужчина.

По информации УМВД ЯНАО, в зале одного из городских ресторанов между потерпевшим и 25-летним местным жителем внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек жестоко избил мужчину. После чего потерпевший с телесными повреждения госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Добавим, что ранее не судимый безработный 25-летний житель города Тарко-Сале, свою вину признает, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU