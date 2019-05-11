2019-05-11T07:04:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки

На юге округа теплая погода
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки. Фото с сайта pixabay.comПогода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 11 мая на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается сильный северо-западный ветер. В центре и на востоке округа сила ветра будет достигать 19 метров в секунду, местами — метель. На северо-западе округа солнечно, днём температура воздуха прогреется до +10 градусов.

В Ноябрьске и Муравленко солнечно, возможна небольшая облачность. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, к вечеру возможны осадки. Температура воздуха днём +4 +7 градусов. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно, возможен снег, метель. Температура воздуха днём -1 +1 градус. Ветер северо-западный 10-12, порывы до 18 м/с.

В Надыме облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, снег, метель. Температура воздуха днём -2 +1 градус. Ожидается сильный северо-западный ветер до 19 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги солнечно. Температура воздуха днём +3 +5 градусов. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Мужах солнечно. Температура воздуха днём прогреется до +10 градусов. Ветер северный 4-10 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно. Температура воздуха днём 0 +2 градуса. Ветер северо-западный 9-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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