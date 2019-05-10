Полицейские Ямала зажгли «Свечу Памяти»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-10T12:11:53+03:00

Они возложили цветы и венки к памятнику воинам-ямальцам

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Накануне празднования Дня Победы сотрудники и руководство полиции Ямальского района приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной памяти погибших в период Великой Отечественной войны.

Они возложили цветы и венки к памятнику воинам-ямальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили память павших в годы войны.

Добавим, что в церемонии, посвященной памяти погибшим солдатам в боях за свободу и независимость нашей Родины, также приняли участие представители местного самоуправления, ветеранские, молодежные организаций и все неравнодушные жители села.

Также и в Приуральском районе сотрудники полиции в память о тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил Родину, возложили цветы к мемориалу павшим воинам и зажгли свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU