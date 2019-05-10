На Ямале вышли из спячки бурые медведи

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-10T09:49:37+03:00

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Неожиданную и малоприятную встречу пережили трое рыбаков на Ямале. Мужчины расположились на озере в нескольких километрах от Ноябрьска рядом с постом «Карамовский» и начали удить рыбу.

Как вдруг к ним на лёд из леса, что на краю озера, выбежал бурый медведь и направился в сторону мужчин. Заядлые рыбаки испугались и громкими криками стали пугать грозного хищника. «Разворачивай, разворачивай его. А ну иди отсюда! – грозным голосом кричали рыбаки медведю.

От увиденного у мужчин затряслись руки, ведь медведь и не думал сразу давать дёру, а несколько раз оборачивался и подумывал вернуться. Хищник в итоге удалился обратно в лес, сообщает «Ноябрьск 24».

Отметим, что в сезон, когда медведи выходят из спячки, они крайне голодны и опасны для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU