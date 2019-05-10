Погода на Ямале 10 мая: солнечно и небольшой дождь
В пятницу 10 мая на юге и северо-западе Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается солнечная погода. На востоке пасмурно, возможен мокрый снег, прогнозируется ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха на большей части округа ожидается чуть выше 0 градусов.
В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +7 +10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +7 +11 градусов. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.
В Новом Уренгое облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём 0 +2 градуса. Ветер западный 8-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. .
В Надыме облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём 0 +3 градуса. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги солнечно. Температура воздуха днём +3 +5 градусов. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду.
В Мужах солнечно. Температура воздуха днём +5 +9 градусов. Ветер северный 5-9 метров в секунду.
В Яр-Сале малооблачно. Температура воздуха днём +1 +3 градуса. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU