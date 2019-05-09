В Салехарде талые воды затопили район "Удача"

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-09T18:02:34+03:00

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Жители микрорайона Удача в Салехарде в соцсетях разразились гневными комментариями. Их дома затопили талые воды. Пройти и проехать невозможно – всюду «море».

Сегодня местные власти услышали претензии горожан и направили спецтехнику для решения вопроса. О чём тут же сообщили на портале администрации Салехарда.

«При получении сигнала от дежурного ЕДДС города о начале подтопления территории мкр. Удача на ул. Казачья, в оперативном порядке на помощь жителям выдвинулись транспортные средства: ппу, экскаватор, мтз, для осуществления пропуска талых вод».

Однако местные жители «заботу» не оценили и вновь посыпались жалобы:

- Район полностью тонет и это не первый день! Нужно было раньше думать, таких проблем бы не было! А сегодня лучше бы рабочие руки привели! За не своевременное отпаривание лотков, страдают люди! А жители делают вашу работу! А вы для галочки посты выставляете, - пишет Ксения.

Её поддерживает Анатолий:

- Как бежали бурные реки по Казачьей, так и льются. Не одну неделю уже жалуемся на подтопление, а вам наплевать. Никаких улучшений на улицах нет!

ИСТОЧНИК KP.RU