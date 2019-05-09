В Салехарде талые воды затопили район "Удача"
Жители микрорайона Удача в Салехарде в соцсетях разразились гневными комментариями. Их дома затопили талые воды. Пройти и проехать невозможно – всюду «море».
Сегодня местные власти услышали претензии горожан и направили спецтехнику для решения вопроса. О чём тут же сообщили на портале администрации Салехарда.
«При получении сигнала от дежурного ЕДДС города о начале подтопления территории мкр. Удача на ул. Казачья, в оперативном порядке на помощь жителям выдвинулись транспортные средства: ппу, экскаватор, мтз, для осуществления пропуска талых вод».
Однако местные жители «заботу» не оценили и вновь посыпались жалобы:
- Район полностью тонет и это не первый день! Нужно было раньше думать, таких проблем бы не было! А сегодня лучше бы рабочие руки привели! За не своевременное отпаривание лотков, страдают люди! А жители делают вашу работу! А вы для галочки посты выставляете, - пишет Ксения.
Её поддерживает Анатолий:
- Как бежали бурные реки по Казачьей, так и льются. Не одну неделю уже жалуемся на подтопление, а вам наплевать. Никаких улучшений на улицах нет!
ИСТОЧНИК KP.RU