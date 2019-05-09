СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-09T17:23:56+03:00

Три с половиной года колонии получил новоуренгоец за один грамм «синтетики» Фото: Татьяна Коркина

Мужчина купил наркотик для себя

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Признан виновным и проведёт три с половиной года в колонии общего режима житель Нового Уренгоя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 29 января 2019 года сотрудниками полиции в подъезде жилого дома выявлен ранее судимый 28-летний местный житель. В ходе личного досмотра у гражданина изъят сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,54 грамма. Вещество мужчина приобрел для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

В апреле 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании ямальца виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU