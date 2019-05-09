СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-09T13:58:17+03:00

На фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель округа. Фото с сайта правительства Ямала

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в праздничном шествии в окружной столице. По центральным улицам Салехарда проследовала техника военных лет, прошли праздничные колонны. В числе участников: представители УМВД, Росгвардии, военного комиссариата Ямала, Таможенного управления, Следственного комитета, сотрудники различных организаций и предприятий и многие другие. Тысячи человек возложили цветы к Вечному огню.

На фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель (всего в округе в 1941 году проживало 49 тыс. человек, на фронт было призвано 8 982). Каждый четвёртый из них – 2 281 – не вернулся. 1 881 погибли на полях сражений, 172 пропали без вести, 228 в госпиталях умерли от ран.

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Ямале проходят порядка 200 тематических мероприятий: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вальс Победы», «Солдатский платок» и многие другие. В Салехарде и Надыме праздничная программа 9 мая завершится салютом.

Отметим, по состоянию на 1 мая 2019 года в органах социальной защиты населения округа состоят 442 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним по льготам категорий, в том числе: 15 участников и инвалидов ВОВ, 44 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 318 тружеников тыла.

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Этот праздник объединяет все поколения россиян, служит настоящим примером патриотизма, стойкости духа и мужества. Воистину нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не коснулась эта страшная война. Каждый пятый ямалец ушёл на фронт и каждый четвёртый из них не вернулся. А в это время тысячи женщин, детей и стариков здесь, на Ямале трудились во благо фронта, внося свой вклад в Великую Победу.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за тот вклад, который вы внесли в то, чтобы над нами сейчас было мирное небо. Дорогие земляки! Пусть в ваших домах будет счастье и благополучие. С праздником! С Днём Победы! - сказал губернатор, выступая на торжественном митинге.

ИСТОЧНИК KP.RU