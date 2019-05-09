Ямальцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-09T11:11:01+03:00

Жители округа прошли в колоннах по главным улицам сёл и городов

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По всей России проходят мероприятия в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участия в парадах, шествиях, спортивных и культурных мероприятиях. Впереди еще много памятных событий, завершится день салютом.

Так, в Ноябрьске проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне. На центральной сцене прозвучали слова поздравлений с Великим Праздником. Минутой молчания горожане почтили память ушедших героев. Ветеранам вручили цветы. Впервые в этом году на площадке у сцены выступили молодые семьи.

В Салехарде раритетная техника вновь проехала по улицам города. В праздничной автоколонне горожане увидели два лендлизовских «Виллиса», советский мотоцикл М-72, «ГАЗ-51» с пушкой на прицепе и «ЗИЛ-157» с макетом системы залпового огня «Катюша».

В парадном шествии приняли участие сотрудники силовых структур, МЧС, кадеты, работники предприятий и учреждений города. Всего по центральным улицам города прошли 74 колонны. Как и в предыдущие годы в параде примет участие техника, стилизованная под фронтовую.

Напоминаем, что в связи с проведением мероприятий практически все центральные улицы городов Ямала перекрыты для движения автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU