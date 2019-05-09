2019-05-09T06:55:14+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В четверг 9 мая в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается умеренный ветер и отсутствие осадков. На юго-восточной части округа ожидается похолодание, северо-западную часть Ямала ждет небольшое потепление.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём: 0, +2 градусов. Ветер восточный 3-6 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём: -1, +1 градус. Ветер южный 4-12 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, днем небольшой снег. Температура воздуха днём: -3 градуса. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём: +4 градуса. Ветер южный 5-9 метров в секунду.

В Мужах малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём: +8, +12 градусов. Ветер южный 4-10 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём: +2 градусов. Ветер южный 7-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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