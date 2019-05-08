В Лабытнанги танк стал новым экспонатом площади Победы

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-08T15:48:53+03:00

Т-64 до сих пор состоит на вооружении России

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В Лабытнанги накануне празднования Дня Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию нового экспоната - танка Т-64. Открытие экспоната, символа воинской славы государства Российского, является знаковым событием для города, это начало реконструкции площади Победы, отметили в мэрии.

- У подножия боевой машины будет протекать мирная размеренная жизнь, по праздникам к нему будут возлагаться венки и цветы, в обычные дни сюда будут приводить дошколят и учеников, что будет служить патриотическим воспитанием подрастающего поколения, - приветствовал участников события председатель Гордумы Евгений Зуйков.

Танк Т-64 Б1 – машина советского послевоенного времени. Его разработка велась в начале 1960 годов. Т–64 стал первым в мире танком, обладающим комбинированной многослойной бронёй корпуса. Позже он получил множество модификаций и до сих пор состоит на вооружении России.

Приобрел и передал городу этот боевую машину меценат, депутат Тюменской облдумы Игорь Нак. Мастера станции технического обслуживания «Welcom» абсолютно бесплатно отреставрировали машину.

Отметим, танк установлен в рамках проекта по благоустройству бульвара Победы, который муниципалитет представил на всероссийский конкурс. В 2019 году, в случае победы города в конкурсе, планируется построить пешеходные и велосипедные дорожки, зеркальные арки, площадь Событий, высадить композицию из семи лиственниц, символизирующих название города, установить лавочки и оборудовать декоративную подсветку.

ИСТОЧНИК KP.RU