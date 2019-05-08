2019-05-08T14:55:29+03:00
Экономика

Агропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае

В ходе работы ЭКСПО запланированы деловые встречи
Анна Полякова
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Агропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае Фото: yanao.ruАгропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае Фото: yanao.ru
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Агропромышленный и туристический потенциал Ямала будет представлен на Четвёртом Международном ЭКСПО Шёлкового пути. Выставка пройдёт с 11 по 15 мая в китайском городе Сиань. В ней примут участие представители всех регионов УрФО. Ямальскую делегацию возглавит губернатор Дмитрий Артюхов.

В первый день работы ЭКСПО состоится презентация Арктического региона. На стенде будет представлен макет чума – национального жилища народов Севера. Состоится дегустация северных деликатесов – ямальской рыбы, оленины и дикоросов. Выступление артистов, работа художника по кости и дереву придадут особый колорит ямальскому стенду, обеспечат интерес участников и гостей выставки к арктическому региону.

В ходе работы ЭКСПО запланированы деловые встречи и участие в круглом столе, посвящённом развитию российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Губернатора в поезде будут сопровождать директор регионального департамента внешних связей Александр Мажаров, руководитель департамента АПК ЯНАО Виктор Югай, представители экспортно ориентированных предприятий «Салехардский комбинат», «Ныда-ресурс» и туристической компании «Ясавэй», артисты губернаторского национального ансамбля танца «Сэра-Сэв», ямальские исполнители и мастера Окружного дома ремёсел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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