2019-05-08T14:41:30+03:00
Общество

На Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений

После прокурорской проверки памятники поставили на учет
Анна Полякова
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На Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений Фото: prokyanao.ruНа Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений Фото: prokyanao.ru
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На Ямале по поручению региональной прокуратуры провели обследование мемориальных комплексов в связи с празднованием 9 мая 2019 года 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В результате выяснилось, что 9 объектов в реестрах муниципального, регионального, федерального имущества не числятся, фактически являются бесхозяйными. Из-за отсутствия балансодержателя объекты содержатся в ненадлежащем состоянии. По указанным фактам прокуратурой автономного округа директору департамента имущественных отношений ЯНАО, а городскими и районными прокурорами главам муниципальных образований, в которых расположены бесхозяйные комплексы, внесено 9 представлений.

Также неухоженными оказались 10 мемориальных объектов. Для приведения их в состояние, отвечающее достойному и уважительному отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне, прокурорами городов и районов внесено 10 представлений.

Только после этого органы местного самоуправления провели работы по очистке и покраске указанных комплексов, работы капитального характера запланированы на летний период. По бесхозяйным объектам подготовлена документация для постановки их на учет, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Всего на территории Ямала расположено 49 скульптурных, архитектурных и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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