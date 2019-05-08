2019-05-08T14:33:03+03:00
Экономика

Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны

После сбора всех данных сервис генерирует персонализированный профиль и видео с информацией о ветеране
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Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войныСбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
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В преддверии Дня Победы, стартует проект «Банк памяти». Проект создан для того, чтобы помочь каждому человеку в современном формате сохранить и передавать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны.

Сбербанк создает цифровой «Банк памяти», где любой желающий сможет сохранить данные о своих предках и передать эти знания родным и близким в современной форме. Новый сервис Сбербанка даст вторую жизнь семейным архивам — поможет оцифровать историю семьи, трансформировав все знания в цифровой профиль ветерана, рассказывающий его историю, и создающий персонализированное видео о нем. Партнерами проекта Сбербанка выступают общественное движение «Бессмертный полк России» и благотворительный фонд «Память поколений».

С помощью специальной анкеты каждый пользователь сможет создать цифровой профиль ветерана - в “Банк памяти” можно загружать любую информацию, которая сохранилась в семье: имя ветерана, дату рождения, откуда ушел на фронт, награды, военный билет, фотографии, письма, документы.

Алгоритм создания профиля ветерана предельно прост и понятен:

Проект «Банк памяти» позволяет собрать воедино всю разрозненную информацию о каждом отдельно взятом ветеране, сгенерировать видеоклип о нем и его подвигах — что до нынешнего времени не предоставлял ни один сервис, посвященный героям Великой Отечественной войны и Дню Победы.

Сбербанк традиционно обращает большое внимание на поддержку социально значимых проектов. Помимо обеспечения доступности финансовых услуг для всех категорий населения, банк на протяжении многих лет прикладывает усилия для сохранения уникального культурного и исторического наследия страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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