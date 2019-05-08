Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-08T13:54:33+03:00

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Ямальская делегация примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Белграда советскими войсками и народно-освободительной армией Югославии.

Северяне посетят знаковые исторические и духовные места Сербии в Белграде, Крагуеваце, Кральево и Чачак. Ямальцы почтут память советских и русских воинов, павших в Первой и Второй мировых войнах.

В сёлах Ратино и Ягодина, где находятся захоронения советских солдат, пройдут памятно-мемориальные мероприятия. Ямальцы совместно с местными жителями изготовят и передадут в общины копии Знамени Победы.

Большая часть торжественных мероприятий состоится на территории муниципального района Кральево, с которым существуют давние дружеские связи. По инициативе местного градоначальника будет организована авторская передвижная музейная экспозиция известного ямальского этнографа и краеведа Людмилы Липатовой «Ямал: вчера и сегодня». Выставка расскажет о древних традициях коренных народов Севера и достижениях ЯНАО в освоении Арктики.

Ещё одна миссия, с которой делегация округа посещает Сербию, – принесение ямальской иконы царя Николая II в православные монастыри, храмы и обители. Запланированы встречи с соотечественниками, проживающими в Сербии, передача в библиотеки общественных организаций книг ямальских авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU