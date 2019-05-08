Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-08T13:36:17+03:00

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Новым поголовьем коров пополнится молочная ферма Ноябрьска в конце июня. 15 нетелей чёрно-пёстрой голштинской породы закупят в Вологодской области в рамках региональной госпрограммы «Развитие АПК».

Главный зоотехник сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» Алмаз Абайдуллин лично будет отбирать поголовье в Вологде. Сегодня на предприятии 430 голов крупного рогатого скота – это самое крупное поголовье в округе. Из них 200 голов – дойного стада. Все стадо – голштинской чёрно-пёстрой породы. Ранее коров закупали в хозяйствах Тюменской области.

Как отметил Алмаз Абайдуллин, эта порода адаптирована к условиям Крайнего Севера. Они быстро привыкают к нашей обстановке, к нашим кормам, дают стабильные надои. Экспериментировать с другими породами в Ноябрьске не хотят.

Сегодня в сутки на СХК «Ноябрьский» производится свыше 2,7 тонн молока. Для сравнения, в 2000-м году производство составляло всего 200 кг в сутки, а молочное поголовье состояло из 75 коров.

Продукция поступает в детсады, на молочную кухню и в торговые точки города. На реализацию населению помимо молока идут сливки, творог, йогурт, кефир, ряженка, сметана. В этом году у предприятия появился новый фирменный магазин.

Всего на Ямале сейчас производством молочной продукции занимаются девять предприятий – в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском, Ямальском районах и Ноябрьске. Обновление молочного поголовья в округе ведётся регулярно. Прошлым летом в два предприятия Приуральского района завезено 17 нетелей холмогорской породы. Их приобрели также в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU