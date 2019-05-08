2019-05-08T13:13:41+03:00
Общество

Ноябрянам вручат более четырех тысяч георгиевских ленточек

Организаторы акции напоминают: георгиевская лента - это не украшение, а символ памяти
Анна Полякова
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Ноябрянам вручат более четырех тысяч георгиевских ленточек Фото: Администрация НоябрьскаНоябрянам вручат более четырех тысяч георгиевских ленточек Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске волонтеры раздают горожанам георгиевские ленточки. Всероссийская акция продолжится и завтра, 9 мая. Символы Победы уже получили более 2,5 тысяч ноябрян.

В дни первомайских праздников специалисты управления по делам семьи и молодежи раздавали ленточки возле торговых центров на улице Советская, во Дворце молодежи и клубе «Кадет». 6 мая их вручали работникам муниципалитета.

8 мая георгиевские ленточки волонтеры будут раздавать с 16:00 у центра «Современник» и на проспекте Мира. 9 мая участники торжеств, посвященных 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне также смогут получить заветный символ. Всего ноябрянам вручат более четырех тысяч ленточек.

Организаторы акции напоминают: георгиевская лента - это не украшение, а символ памяти и уважения к подвигу советских солдат, поэтому призывают носить только по правилам: на груди с левой стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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