2019-05-08T12:53:52+03:00
Общество

Как отметят День Победы в Салехарде

Программа праздничных мероприятий
Анна Полякова
Поделиться:
Как отметят День Победы в Салехарде Фото: правительство ЯНАОКак отметят День Победы в Салехарде Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Ямала 9 Мая начнется в 11 часов с торжественного митинга на площади «Геолог» и парадного шествия. Всего 9 мая по центральным улицам города пройдет 74 колонны. Первыми пройдут сотрудники силовых структур, МЧС, кадеты, после них - работники предприятий и учреждений города. Как и в предыдущие годы в параде примет участие техника, стилизованная под фронтовую.

Колонны пройдут по прежнему маршруту: улица Матросова - улица Республики - площадь Победы (КДЦ «Наследие»), где состоится минута молчания и возложение цветов. На время праздничных мероприятий для обеспечения порядка и безопасности прилегающая к площади территория, станет пешеходной. Кроме того, будут перекрыты все центральные улицы города для движения автотранспорта.

Как сообщили в администрации Салехарда, праздничные мероприятия пройдут на трех основных площадках: площадь «Геолога», площадь Победы и культурно-исторический комплекс «Парк Победы».

Программа мероприятий будет насыщенна и разнообразна - патриотические акции, концерты, спортивные соревнования.

В 13.00 на главной площади города начнется праздничный концерт «Идёт весна победным маем!». В течение всего дня для всех желающих будет работать полевая кухня и праздничная торговля.

В 15.00 по улицам города пройдет «Бессмертный полк». Завершающим аккордом дневных мероприятий на площади «Геолога» станет городская патриотическая акция «Песни Победы», которая стартует в 18.00.

В 22.30 салехардцев ждут в культурно-историческом комплексе «Парк Победы» на городскую общественно-патриотическую акцию - шествие добровольцев «Свеча памяти».

В 23.00 небо озарится праздничным салютом. Для удобства жителей в

вечернее время будут организованы три дополнительных бесплатных маршрута городского пассажирского транспорта.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Администрация Салехарда

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии
Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение
Ноябрянам вручат более четырех тысяч георгиевских ленточек
В День Победы в Ноябрьске усилят меры безопасности
В Ямальском районе будут судить женщину, зарезавшую двух мужчин
Первые «Театральные подмостки» в Уренгое посвятили Великой Победе
Надымчанина посадили на 7 лет за убийство по пьяни
Тазовский архив пополнился наградами участника Великой Отечественной войны
На Ямале раскрыли серию интернет-мошенничеств
Участников экологической экспедиции на остров Вилькицкого проверят на стрессоустойчивость
Губернатор ЯНАО встретился с ветеранами на торжественном приеме
В Салехарде отрепетировали парадное шествие ко Дню Победы
Глава Ямала вместе с земляками написал «Диктант Победы»
Погода на Ямале 8 мая: день - без осадков
В поезде задержали вора за кражу на вокзале в Ноябрьске
Над аэропортом Салехарда водрузили знамя Победы
На Ямале прошла тренировка по ликвидации лесных пожаров
700 тысяч рублей грантового ямальскойго конкурса распределили на молодёжные проекты
Ямальцу дали 17 лет за двойное убийство
Жители Губкинского своими силами обновили площадь Воинской Славы
На Ямале работает «горячая линия» по уборке весеннего снега