СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-08T12:53:52+03:00

Как отметят День Победы в Салехарде Фото: правительство ЯНАО

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Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Ямала 9 Мая начнется в 11 часов с торжественного митинга на площади «Геолог» и парадного шествия. Всего 9 мая по центральным улицам города пройдет 74 колонны. Первыми пройдут сотрудники силовых структур, МЧС, кадеты, после них - работники предприятий и учреждений города. Как и в предыдущие годы в параде примет участие техника, стилизованная под фронтовую.

Колонны пройдут по прежнему маршруту: улица Матросова - улица Республики - площадь Победы (КДЦ «Наследие»), где состоится минута молчания и возложение цветов. На время праздничных мероприятий для обеспечения порядка и безопасности прилегающая к площади территория, станет пешеходной. Кроме того, будут перекрыты все центральные улицы города для движения автотранспорта.

Как сообщили в администрации Салехарда, праздничные мероприятия пройдут на трех основных площадках: площадь «Геолога», площадь Победы и культурно-исторический комплекс «Парк Победы».

Программа мероприятий будет насыщенна и разнообразна - патриотические акции, концерты, спортивные соревнования.

В 13.00 на главной площади города начнется праздничный концерт «Идёт весна победным маем!». В течение всего дня для всех желающих будет работать полевая кухня и праздничная торговля.

В 15.00 по улицам города пройдет «Бессмертный полк». Завершающим аккордом дневных мероприятий на площади «Геолога» станет городская патриотическая акция «Песни Победы», которая стартует в 18.00.

В 22.30 салехардцев ждут в культурно-историческом комплексе «Парк Победы» на городскую общественно-патриотическую акцию - шествие добровольцев «Свеча памяти».

В 23.00 небо озарится праздничным салютом. Для удобства жителей в

вечернее время будут организованы три дополнительных бесплатных маршрута городского пассажирского транспорта.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU