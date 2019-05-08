2019-05-08T12:30:04+03:00
Общество

В День Победы в Ноябрьске усилят меры безопасности

Горожанам не рекомендуется приносить на праздник большие сумки
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ноябрьске в местах массовых мероприятий в День Победы организуют досмотровые зоны с участием сотрудников полиции. Правоохранители будут дежурить с металлодетекторами, ряд улиц перекроют.

Как сообщили в администрации города, 9 мая все силы отдела МВД России по Ноябрьску будут задействованы на охране общественного порядка. Сотрудникам полиции помогут обеспечить безопасность на улицах города представители Народной дружины и хуторского казачьего общества.

Горожанам не рекомендуется приносить на праздник большие сумки, а также не перелазить через ограждения. 9 мая в городе будет запрещена продажа алкоголя.

- Просим горожан с пониманием отнестись к предпринимаем мерам безопасности, - обратился к ноябрянам начальник отдела по вопросам общественной безопасности Администрации Александр Валл.

Напомним, за распитие спиртных напитков в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии
Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение
Ноябрянам вручат более четырех тысяч георгиевских ленточек
Как отметят День Победы в Салехарде
В Ямальском районе будут судить женщину, зарезавшую двух мужчин
Первые «Театральные подмостки» в Уренгое посвятили Великой Победе
Надымчанина посадили на 7 лет за убийство по пьяни
Тазовский архив пополнился наградами участника Великой Отечественной войны
На Ямале раскрыли серию интернет-мошенничеств
Участников экологической экспедиции на остров Вилькицкого проверят на стрессоустойчивость
Губернатор ЯНАО встретился с ветеранами на торжественном приеме
В Салехарде отрепетировали парадное шествие ко Дню Победы
Глава Ямала вместе с земляками написал «Диктант Победы»
Погода на Ямале 8 мая: день - без осадков
В поезде задержали вора за кражу на вокзале в Ноябрьске
Над аэропортом Салехарда водрузили знамя Победы
На Ямале прошла тренировка по ликвидации лесных пожаров
700 тысяч рублей грантового ямальскойго конкурса распределили на молодёжные проекты
Ямальцу дали 17 лет за двойное убийство
Жители Губкинского своими силами обновили площадь Воинской Славы
На Ямале работает «горячая линия» по уборке весеннего снега