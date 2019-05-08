В День Победы в Ноябрьске усилят меры безопасности

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-08T12:30:04+03:00

Горожанам не рекомендуется приносить на праздник большие сумки

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В Ноябрьске в местах массовых мероприятий в День Победы организуют досмотровые зоны с участием сотрудников полиции. Правоохранители будут дежурить с металлодетекторами, ряд улиц перекроют.

Как сообщили в администрации города, 9 мая все силы отдела МВД России по Ноябрьску будут задействованы на охране общественного порядка. Сотрудникам полиции помогут обеспечить безопасность на улицах города представители Народной дружины и хуторского казачьего общества.

Горожанам не рекомендуется приносить на праздник большие сумки, а также не перелазить через ограждения. 9 мая в городе будет запрещена продажа алкоголя.

- Просим горожан с пониманием отнестись к предпринимаем мерам безопасности, - обратился к ноябрянам начальник отдела по вопросам общественной безопасности Администрации Александр Валл.

Напомним, за распитие спиртных напитков в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU