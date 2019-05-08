В Ямальском районе будут судить женщину, зарезавшую двух мужчин

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-08T11:48:35+03:00

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В Ямальском районе женщина предстанет перед судом по обвинению в двух убийствах. При этом одно из них 27-летняя северянка совершила, во время следствия по предыдущему преступлению.

В селе Яр-Сале в ноябре 2018 года пьяная женщина обиделась на оказываемые знаки внимания со стороны 31-летнего мужчины. Во время ссоры с ним она ударила его ножом в различные части тела. Ухажер от полученных ранений через непродолжительное время скончался в больнице.

В период расследования уголовного дела в отношении женщины, она вновь совершила тяжкое же преступление. В феврале 2019 года, выпивая с 50-летним приятелем, она из личных неприязненных отношений ударила его ножом в лицо, а затем нанесла смертельное ранение в шею.

Женщина пыталась скрыть преступления. Вещи убитого и нож спрятала в контейнере для мусора. В ходе следственно-оперативных мероприятий ее причастность к совершению преступления была установлена. Под давлением неопровержимых улик женщина призналась в преступлении.

Уточняется, что женщина не работает, лишена родительских прав в отношении двоих малолетних детей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU