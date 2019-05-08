Первые «Театральные подмостки» в Уренгое посвятили Великой Победе

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-08T11:18:07+03:00

На суд жюри было представлено шесть творческих работ

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В объявленный в России Год театра в Уренгое Пуровского провели первый открытый конкурс-фестиваль любительских коллективов «Театральные подмостки». Фестиваль приурочили к 74-летию Великой Победы, главной темой стала «Война в поколениях».

На суд жюри было представлено шесть творческих работ в двух возрастных категориях — от 6 до 14 и от 25 лет и старше.

Свои силы в актерском мастерстве пробовали как опытные коллективы, имеющие в своей копилке награды районного, всероссийского и международного уровней, так и делающие первые шаги на сцене, рассказали в ДК «Маяк».

Результаты конкурса-фестиваля огласят завтра, 9 мая на праздничном концерте, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU