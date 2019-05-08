Надымчанина посадили на 7 лет за убийство по пьяни
В Надыме местного жителя признали виновным в убийстве по неосторожности, которое он совершил в первый день года.
Известно, что 2 января 2019 года в селе Ныда Надымского района в квартире 57-летнего мужчины родственники обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в виде множества ссадин и гематом на голове и туловище.
Выяснилось, что накануне погибший выпивал со своим знакомым. Между односельчанами произошла ссора. Гость жестоко избил хозяина и скрылся с места происшествия.
Его местонахождение оперативно установили в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции. Под давлением неопровержимых улик 55-летний сельчанин признал свою вину в совершенном преступлении. При этом он отмечал, что из-за алкогольного опьянения не контролировал свое поведение.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU