СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-08T11:04:29+03:00

Надымчанина посадили на 7 лет за убийство по пьяни Фото: Ольга Крыльцова

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В Надыме местного жителя признали виновным в убийстве по неосторожности, которое он совершил в первый день года.

Известно, что 2 января 2019 года в селе Ныда Надымского района в квартире 57-летнего мужчины родственники обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в виде множества ссадин и гематом на голове и туловище.

Выяснилось, что накануне погибший выпивал со своим знакомым. Между односельчанами произошла ссора. Гость жестоко избил хозяина и скрылся с места происшествия.

Его местонахождение оперативно установили в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции. Под давлением неопровержимых улик 55-летний сельчанин признал свою вину в совершенном преступлении. При этом он отмечал, что из-за алкогольного опьянения не контролировал свое поведение.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU