2019-05-08T10:36:25+03:00
Общество

Тазовский архив пополнился наградами участника Великой Отечественной войны

Семейные реликвии передали сын и внучка ветерана
Анна Полякова
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Тазовский ветеран Великой Отечественной войны пополнил документами местный архив Фото: tasu.ruТазовский ветеран Великой Отечественной войны пополнил документами местный архив Фото: tasu.ru
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Тазовский архив пополнился личными документами и наградами участника Великой Отечественной войны и парада Победы 1945 года. Начальник отдела по делам архивов администрации Тазовского района Ирина Есина встретилась с сыном и внучкой ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года - Сергея Федоровича Соловьева. Он занимал пост первого секретаря Тазовского райкома партии с 1948 по 1951 годы.

В ходе беседы Георгий Соловьев рассказал интересные факты биографии своего отца. Его службе в армии в военное время. В годы войны был штурманом дальней авиации на самолете-бомбардировщике ПЕ-2. В 1943 году после очередного вылета самолет был сбит фашистами. Несколько месяцев числился как без вести пропавший, пока был в госпитале.

24 июня 1945 года Сергей Федорович принял участие в Параде Победы в Москве. В этом же году Верховным главнокомандующим Генералиссимусом Советского Союза Иосифом Сталиным от 26 июня 1945 года в составе сводного полка курсов ему была вынесена благодарность за хорошую организованность и строевую выручку. После войны Сергея Федоровича наградили орденом Отечественной войны II степени.

Во время встречи были переданы его личные документы и награды на хранение в Тазовский муниципальный архив, сообщили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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