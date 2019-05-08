На Ямале раскрыли серию интернет-мошенничеств

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-08T10:01:57+03:00

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Ямальские полицейские задержали парочку, промышлявшую мошенничеством в соцсети. Их личность установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Афериставми оказались двое жителей с. Аксарка Приуральского района - молодой человек и девушка 1999 и 2001 года рождения.

Предваритоно установлено, что с ноября 2018 года по январь 2019 года злоумышленники в одной из социальных сетей создали фэйковый аккаунт, на странице которого разместили объявление о продаже женских вещей по низким ценам. Покупателей они просили перевести предоплату за товар на счет банковской карты. Общий ущерб составил более 30 000 рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Задержанные дали признательные показания, с них взяли подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU