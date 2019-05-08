Участников экологической экспедиции на остров Вилькицкого проверят на стрессоустойчивость

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-08T09:34:26+03:00

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Объявлен старт заявочной кампании на участие в экологической экспедиции на остров Вилькицкого. Десант для генеральной уборки территории высадится 10 июля. Работы по очистке территории острова будут вестись целый месяц в одну смену командой из 30 человек. В состав экспедиции войдут несколько учёных-экологов, специалисты МЧС, а также волонтёры. Отбор добровольцев проводит Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика».

Претендентам предложено ответить на 33 вопроса специально подготовленного теста. Набравших наибольшее количество баллов пригласят на тренировочные сборы, которые пройдут с 5 по 10 июля на Полярном Урале. Здесь добровольцев будут проверять на выносливость и стрессоустойчивость, после чего тренеры и психологи определят окончательный состав участников экспедиции.

Основная задача сборов – подготовить команду для плодотворной работы и совместного комфортного проживания в суровых условиях. В прошлые сезоны очищены прибрежная часть острова и район метеостанции. В этом году работу проведут в заброшенной военной части.

Остров Вилькицкого с самого начала проведения экологических мероприятий находится под пристальным вниманием науки.

В составе отряда будут учёные, которые займутся изучением острова. Необходимо ежегодно проводить экологический мониторинг, чтобы понимать, какие процессы происходят в Арктике, как техногенное влияние и климат меняют её. Арктика и Ямал – это абсолютно неразделимые понятия. Вопросы экологии для нас на первом месте, – прокомментировал замгубернатора Александр Мажаров.

ИСТОЧНИК KP.RU