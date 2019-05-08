Губернатор ЯНАО встретился с ветеранами на торжественном приеме

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-08T09:04:06+03:00

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В Салехарде 7 мая состоялся торжественный приём губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, посвящённый празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали почётные ямальцы: ветераны, блокадники, труженики тыла и бывшие узники фашистских лагерей.

Глава региона признался, что для него большая честь встретиться накануне главного праздника с земляками, прошедшими ужасы войны и встретившими Победу.

- Для меня лично 9 мая – это особый день. Потому что нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась эта страшная война. Со слезами на глазах мы вспоминаем страницы истории, то тяжёлое время. Сегодня наша важнейшая задача – сохранить эту память, чтобы особенно молодое поколение знало настоящую историю Великой Отечественной войны и гордилось нашей Победой. Уважаемые ветераны, мы склоняем головы перед вами, за ваше мужество и несгибаемый дух, который вы проявили, вы всегда будете для нас примером, - сказал Дмитрий Артюхов.

На торжественном приёме присутствовали жители Салехарда, Лабытнанги и Приуральского района, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU