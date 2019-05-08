В Салехарде отрепетировали парадное шествие ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-08T08:35:15+03:00

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Салехард готовится отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади ямальской столицы 7 мая состоялась последняя генеральная репетиция. В генеральном прогоне принимали участие все, кто будет задействован в парадном шествии: сотрудники силовых структур, МЧС, кадеты, работники предприятий и учреждений города.

Напомним, празднование 9 Мая начнется в 11 часов с торжественного митинга на площади «Геолог» и парадного шествия трудовых коллективов. Всего 9 мая по центральным улицам города пройдет 74 колонны. Как и в предыдущие годы в параде примет участие техника, стилизованная под фронтовую.

Колонны пройдут по прежнему маршруту: улица Матросова - улица Республики - площадь Победы (КДЦ «Наследие»), где состоится минута молчания и возложение цветов. На время праздничных мероприятий для обеспечения порядка и безопасности прилегающая к площади территория, станет пешеходной.

Вечером, в 22.30 салехардцев ждут в культурно-историческом комплексе "Парк Победы" на городскую общественно-патриотическую акцию - шествие добровольцев "Свеча памяти". В 23.00 небо озарится праздничным салютом. Для удобства жителей вечером будут организованы три дополнительных бесплатных маршрута городского пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU