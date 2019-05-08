Глава Ямала вместе с земляками написал «Диктант Победы»
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вместе с салехардцами написал «Диктант Победы». Всероссийская акция прошла во всех районах округа. Всего для проведения диктанта были задействованы 15 площадок в ЯНАО, 1233 площадки в РФ и 23 площадки в зарубежных странах.
Участниками «Диктанта Победы» стали сотни ямальцев. Только в столице ЯНАО его писали 143 человека. Задания для диктанта разрабатывались историками и были посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому.
По мнению главы региона, тест для тех, кто увлекается историей, несложный. Он признался, что были сомнения в последовательности событий, например, с очерёдностью войсковых операций.
- В целом, я думаю, что организаторы не ставили задачу кого-то загнать в тупик. Так или иначе, все вопросы знакомые. Многие связаны с нашим культурным наследием, это великие фильмы про войну, литературные произведения, связанные с Великой Отечественной. Поэтому здесь не только нужно знать наизусть конкретные даты и события, но и в целом понимать тот пласт событий, который оставила Великая Отечественная война. Я думаю, что это очень хорошее начинание и думаю, что это точно станет нашей ежегодной традицией, - подчеркнул Дмитрий Артюхов во время общения с журналистами после написания диктанта.
Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы 12 июня – в День России.
ИСТОЧНИК KP.RU