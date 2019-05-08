Погода на Ямале 8 мая: день - без осадков

СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-08T06:05:27+03:00

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В среду, 8 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, малооблачно, кратковременный дождь пройдет утром, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, вечером пройдет кратковременный дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +5 градусов, переменная облачность, без осадков, северный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU