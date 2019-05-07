В поезде задержали вора за кражу на вокзале в Ноябрьске

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-07T16:50:31+03:00

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В поезде «Новый Уренгой – Екатеринбург» задержали злоумышленника, который совершил кражу на вокзале в Ноябрьске и уехал.

Ночью 2 мая к транспортным полицейским обратился житель Тюменской области. Он рассказал, что в комнате отдыха железнодорожного вокзала станции Ноябрьск-2 у него пропал сотовый телефон, банковские карты и деньги в сумме 30 000 рублей.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый одновременно заселились в комнату отдыха, познакомились и в ожидании поезда решили выпить. Когда тюменец заснул, его новый знакомый - ранее судимый 45-летний житель Волгоградской области - похитил телефон и деньги, после чего быстро покинул гостиничный номер и уехал на поезде.

Однако проехать злоумышленник успел лишь одну остановку. На станции Ноябрьск-1 его задержали транспортные полицейские. В ходе проведения личного досмотра похищенное было изъято.

На «гастролера» завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УТ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU