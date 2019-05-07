2019-05-07T16:30:24+03:00
Общество

Над аэропортом Салехарда водрузили знамя Победы

Инициаторами стали сотрудники главной воздушной гавани Ямала
Анна Полякова
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Над аэропортом Салехарда водрузили знамя Победы Фото: группа «ВСалехарде»vk.comНад аэропортом Салехарда водрузили знамя Победы Фото: группа «ВСалехарде»vk.com
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На главном куполе здания аэропорта Салехарда водрузили копию знамени Победы – флаг 150-ой стрелковой Идрицкой дивизии. На крышу его водрузили специалисты, имеющие допуск к работам на высоте.

Как пояснили в аэропорту, установкой флага над аэропортом занимались специалисты, имеющие допуск к работам на высоте. Такая традиция зародилась в 2018 году. Инициаторами стали сотрудники главной воздушной гавани Ямала, они отметили, что это их вклад в общую героическую память о Победе.

В 1945 году советские солдаты водрузили красный стяг на куполе Рейхстага. Теперь гордо реющий символ Победы накануне великого праздника встречает всех гостей и жителей Салехарда .

ИСТОЧНИК KP.RU

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