2019-05-07T16:14:47+03:00
Общество

На Ямале прошла тренировка по ликвидации лесных пожаров

Поставленные задачи спасатели выполнили
Анна Полякова
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На Ямале прошла тренировка по ликвидации лесных пожаров Фото: yanao.ruНа Ямале прошла тренировка по ликвидации лесных пожаров Фото: yanao.ru
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На Ямале 7 мая провели тренировку по тактике и технике тушения лесных пожаров. Учеба проводилась в городах Салехард и Ноябрьск, в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах. Ее участниками стали ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала», ямальский Центр управления в кризисных ситуациях, подразделения департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, органы местного самоуправления муниципалитетов, муниципальные единые дежурно-диспетчерские службы.

В Салехарде условный природный пожар тушили спасатели в лесном массиве в 6,5 км от посёлка Пельвож. По легенде учения на территории Ямальского лесничества действовало два условных лесных пожара, в ликвидации которых было задействовано 26 человек Салехардского поисково-спасательного отряда. На пульт оперативного дежурного Ноябрьского лесхоза также поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 7 км от потребительского садоводческого общества «Мечта» действует условный природный пожар на площади примерно 40 га. Его ликвидирован спасателями Ноябрьского поисково-спасательного отряда «Ямалспас».

- С поставленными задачами справились. При ликвидации условных пожаров успешно отработано взаимодействие межведомственных сил и средств автономного округа, что, несомненно, пригодится на практике, - резюмировал начальник профильного управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Евгений Калашник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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