2019-05-07T16:04:42+03:00
Общество

700 тысяч рублей грантового ямальскойго конкурса распределили на молодёжные проекты

200 тысяч выделили на состязание настоящих мужиков Ямала
Анна Полякова
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700 тысяч рублей грантового ямальскойго конкурса распределили на молодёжные проекты Фото: yanao.ru700 тысяч рублей грантового ямальскойго конкурса распределили на молодёжные проекты Фото: yanao.ru
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В Ноябрьске завершился окружной молодёжный форум «Я молод!». На протяжении недели 150 специалистов сферы молодёжной политики, представители некоммерческих организаций, молодёжных правительств и советов посещали лекции и тренинги, обменивались опытом, консультировались с экспертами грантового конкурса в работе над проектами.

Из 45 проектов, представленных на предзащите, к кульминационному моменту подошли не все. Члены комиссии распределили между 17 участниками 700 тыс. рублей на реализацию молодёжных инициатив.

Самый крупный грант в сумме 200 тыс. рублей эксперты выделили проекту Дмитрия Ксенжука из Тарко-Сале «Открытые соревнования «Настоящий мужик Ямала».

Проект предполагает участие в соревнованиях представителей сильной половины человечества из разных муниципальных образований округа. О том, кто удостоится звания «Настоящего Мужика Ямала», можно будет узнать уже этой осенью, - сообщает управление молодежной политики и туризма Пуровского района.

На этом образовательная программа участников не закончилась, весь май для ребят будут проходить вебинары от федеральных экспертов. В течение всего проекта комментарии и выполненные задания будут оцениваться. Участник, набравший большее количество лайков и комментариев от экспертов и своих коллег, будет приглашён в организационную группу следующего проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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