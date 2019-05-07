Ямальцу дали 17 лет за двойное убийство

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-07T15:47:28+03:00

Своих знакомых он застрелили их охотничьего ружья

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Суд вынес приговор по делу о двойном убийстве, которое совершил житель села Кутопьюган Надымского района. По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.

В ночь с 27 на 28 августа 2016 мужчина поссорился со своими знакомыми после совместного распития спиртного. В пылу он застрелили их охотничьего гладкоствольного ружья, попав в головы и груди приятелей.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд признал его виновным. Между тем, ранее, в декабре 2017 и сентябре 2018 года, приговорами суда ЯНАО он дважды был оправдан по предъявленному обвинению. Основаниями вынесения судом оправдательных приговоров явились вердикты коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого.

Однако незаконные судебные решения отменены Верховным Судом РФ ввиду многократных нарушений уголовно-процессуального закона стороной защиты, повлиявших на принятие присяжными заседателями решений об оправдании подсудимого.

Например, в присутствии присяжных заседателей подсудимый и его защитники неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание протоколов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Одновременно судом назначено дополнительное наказание - ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU