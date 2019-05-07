Жители Губкинского своими силами обновили площадь Воинской Славы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-07T15:23:08+03:00

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Жители Губкинского в преддверии Дня Победы собрались ради важного для города дела – субботника на площади Воинской Славы. Многие пришли с детьми, чтобы росли патриотами, признались сами горожане.

- Своим примером мы должны показывать, что мы помним, что мы гордимся и что мы будем дальше передавать память следующим поколениям, - уверена горожанка Альфида Савченко.

Инициатива обновить площадь Воинской Славы к празднику своими силами поступила от самих губкинцев, сообщили в администрации города.

- Мы покрасили памятник, убрали мусор, подмели площадь – это самая малое, что мы можем сделать для наших ветеранов и в память о тех героях, которых уже с нами нет. А в этом году у нас будет полномасштабная реконструкция площади, установим здесь большие гранитные конструкции, Стену памяти, сделаем архитектурную подсветку – будет очень красиво, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Глобальные перемены произойдут уже этим летом, ну а пока сами губкинцы делают площадь красивее, с уверенностью заявляя, что каждый горожанин должен внести хоть небольшую лепту, чтобы подготовить город к такому великому празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU