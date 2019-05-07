На Ямале работает «горячая линия» по уборке весеннего снега
С улиц ямальских городов и посёлков вывезена 91 тысяча кубометров снега только с 29 апреля по 7 мая. В 13 муниципальных образованиях ежедневно задействовано 144 единицы техники. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
По поручению первого замгубернатора Ямала Алексея Ситникова в профильном ведомстве организована «горячая линия», куда в ежедневном режиме поступает информация о состоянии автомобильных дорог в период весенней распутицы.
Муниципалитеты в ежедневном режиме отчитываются о количестве задействованной техники на улицах города и об объёмах вывезенного снега. Кроме того, поступившие на «горячую линию» обращения, за прошедшую неделю их было 62, фиксируются и передаются ответственным в МО для оперативного реагирования.
Напомним, 25 апреля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручение главам муниципалитетов тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров в населённых пунктах в период активного таяния снега.
В глава Салехарда Иван Кононенко накануне проинспектировал проблемные дворы. Сегодня в столице Ямала насчитывается 14 болезненных участков. На 10 из них ситуацию нормализовали, лужи ликвидировали. В городе задействовано 13 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU