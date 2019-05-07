В Салехарде судят криминальную пару за изнасилование мужчины
Рецидивисты сломили волю своей жертвы к сопротивлению
В Салехарде судят криминальную пару за изнасилование мужчиныФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде мужчину и женщину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности.
По данным следствия, 16 февраля компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Ранее неоднократно судимые 33-летний мужчина и 28-летняя женщина избили собутыльника.
- Сломив его волю к сопротивлению, рецидивисты совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU