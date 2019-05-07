2019-05-07T14:50:18+03:00
Происшествия

В Салехарде судят криминальную пару за изнасилование мужчины

Рецидивисты сломили волю своей жертвы к сопротивлению
Анна Полякова
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В Салехарде судят криминальную пару за изнасилование мужчиныВ Салехарде судят криминальную пару за изнасилование мужчиныФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде мужчину и женщину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности.

По данным следствия, 16 февраля компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Ранее неоднократно судимые 33-летний мужчина и 28-летняя женщина избили собутыльника.

- Сломив его волю к сопротивлению, рецидивисты совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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