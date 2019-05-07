Красавица из Ноябрьска стала «Юной Мисс Вселенная»
Красавица из Ноябрьска Ксения Новикова получила гран-при конкурса Young Miss Universe Beauty. Конкурс красоты, который проходил в Турции, завершится он 8 мая.
Ксения воспитанница ноябрьской школы моделей «Скарлет». Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", 14-летняя школьница прошла отборочный тур в Москве, который состоялся в Доме Моды Славы Зайцева. Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» в категории «YOUNG» Ксении вручил сам всемирно известный кутюрье.
Конкурс красоты проходил в Турции Фото: Школа Моделей "Скарлет"
К слову, девушка увлекается еще и баскетболом, английским языком и танцами, а после окончания школы планирует стать врачом.
ИСТОЧНИК KP.RU