2019-05-07T14:17:17+03:00
Общество

Красавица из Ноябрьска стала «Юной Мисс Вселенная»

Ксения Новикова завоевала гран-при конкурса Young Miss Universe Beauty
Анна Полякова
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Красавица из Ноябрьска стала «Юной Мисс Вселенная» Фото: Школа Моделей "Скарлет"Красавица из Ноябрьска стала «Юной Мисс Вселенная» Фото: Школа Моделей "Скарлет"
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Красавица из Ноябрьска Ксения Новикова получила гран-при конкурса Young Miss Universe Beauty. Конкурс красоты, который проходил в Турции, завершится он 8 мая.

Ксения воспитанница ноябрьской школы моделей «Скарлет». Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", 14-летняя школьница прошла отборочный тур в Москве, который состоялся в Доме Моды Славы Зайцева. Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» в категории «YOUNG» Ксении вручил сам всемирно известный кутюрье.

Конкурс красоты проходил в Турции Фото: Школа Моделей "Скарлет"

Конкурс красоты проходил в Турции Фото: Школа Моделей "Скарлет"

К слову, девушка увлекается еще и баскетболом, английским языком и танцами, а после окончания школы планирует стать врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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