2019-05-07T14:00:16+03:00
Общество

Ямальцы и эмигранты участвуют в совместном патриотическом проекте

В этом году они встретились в Белоруссии
Анна Полякова
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Ямальцы и эмигранты участвуют в совместном патриотическом проекте Фото: yanao.ruЯмальцы и эмигранты участвуют в совместном патриотическом проекте Фото: yanao.ru
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Участники молодёжного международного проекта «Наша история – наша Победа» в этом году встретились в Белоруссии. Молодые соотечественники из Азербайджана, Казахстана, Киргизии и студенты-ямальцы, обучающиеся в вузах Кургана, посещают места воинской славы, исторические музеи, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны.

Поездка ямальских студентов и российских соотечественников, проживающих за рубежом, в Беларусь проходит с 5 по 10 мая. Молодые люди посетили музей Великой Отечественной войны в Минске и грандиозный фортификационный ансамбль «Линия Сталина», где проводятся военно-исторические реконструкции.

Ребята признались, что получили невероятно сильные эмоции и впечатления. Запланированные экскурсии на мемориальный комплекс «Хатынь», в Брестскую крепость, на места сражений первой мировой войны «Сморгонь-фронтовая» также будут способствовать росту патриотизма и приобщению соотечественников, проживающих за рубежом, к участию в мероприятиях, посвящённых памятным историческим датам. В планах молодёжи – провести работы по уборке воинских захоронений в Бресте и принять участие в праздновании 9 мая вместе с жителями Белоруссии.

Проект организуется департаментом внешних связей ЯНАО с 2011 года для продвижения объективной исторической и актуальной информации о нашей стране и её роли в победе над фашизмом. В разные годы площадками для проведения становились Словения, Израиль, Болгария, Севастополь, Москва и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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