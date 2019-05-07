Надымчанин, пропив телефон, полиции сообщил о его краже

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-07T13:26:09+03:00

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В Надыме мужчину осудили за ложный донос. В мае 2018 года он заявил районной полиции о том, что у него похитили мобильный телефон.

В ходе проверки установили, что надымчанин сообщил заведомо ложную информацию о совершении преступления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сам продал телефон незнакомому прохожему, потратив вырученные деньги на спиртное.

В результате на обманщика завели уголовное дело. Общественная опасность этих преступлений заключается в том, что они отвлекают правоохранительные органы от решения реальных задач по борьбе с преступностью, а также создают для невиновного человека угрозу уголовного преследования и ограничения в правах.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU