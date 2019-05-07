СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-07T12:53:27+03:00

В Пуровском районе цены на рыбу были завышены в три раза Фото: правительство ЯНАО

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В Пуровском районе обнаружили магазин, где цены на рыбу завысили почти в три раза. Нарушение исполнения законодательства о ценообразовании выявили сотрудники местной прокуратуры во время проверки

Выяснилось, что в магазине «Олимпик» предельные торговые надбавки к цене закупа на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости существенно завышены, в отдельных случаях в 2,8 раз. Речь шла о рыбной продукции, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

На владельца магазина завели дело об административном правонарушении по статье о порядке ценообразования. В результате предпринимателю назначено предупреждение. В настоящее время торговые надбавки установлены в допустимых размерах.

ИСТОЧНИК KP.RU