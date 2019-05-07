2019-05-07T12:37:36+03:00
Общество

В Соборной мечети Ноябрьска поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Имам Ноябрьска пожелал им крепкого здоровья
Анна Полякова
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В Соборной мечети Ноябрьска поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Администрация НоябрьскаВ Соборной мечети Ноябрьска поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске за праздничным столом в Соборной мечети традиционно собрались живые свидетели и участники Великой Отечественной войны, представители духовенства и национальных объединений города. За чашкой чая ветераны рассказали о том, как живут сегодня. Они активно участвуют в городских мероприятиях, встречаются с юным поколением ноябрян и поют в ветеранском хоре.

Светлана Салимовна Левченко родилась в концлагере и сразу стала его узником. Из маленьких заключенных выкачивали кровь, над ними ставили опыты, пускали на органы. Выжить в этом ужасе удалось не многим. Сегодня Светлана Салимовна говорит, что награды на её груди это жизни детей, которые навсегда остались в концлагере и не выжили.

Майя Фатеевна Середа рассказала, о том, как после войны Сталинград восстанавливали из руин, находили тела погибших под разгромленными зданиями, многие страшные картины тех лет стоят перед глазами всю жизнь.

Ноябрьские ветераны признались, что чувствуют важность каждой встречи с горожанами и молят Бога чтобы никогда последующим поколениям не пришлось столкнуться с ужасами войны. По окончании встречи имам-хатыб Ноябрьска Мухаммад хазрат поздравил ветеранов с Днём Победы, пожелал им крепкого здоровья и выразил надежду на будущие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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